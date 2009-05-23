Не можем привязать к своему скрипту Букмекерской конторы, нашу БД. Т.к. не знаем в каком именно файле прописываются настройки соединения с mysql (логин/пароль/хост/база)? Работа состоит в том чтобы найти как привязать и сделать сайт работоспособным. ...
Перенести все на новый сервер
ДЛЯ начала нужно будет настроить сервер новый что на hetzner ещё не могу заказать.
Хотелось бы перенести все на новый сервер. Там панель , VNC и т.п . Сервер на hetzner.
Нужен честный и отвественный человек. Подписание договора будет обязательным.
Прошу писать цену . Срок переноса 1-2 дня макс. Занята около 100 гигабайт.
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