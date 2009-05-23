ДЛЯ начала нужно будет настроить сервер новый что на hetzner ещё не могу заказать.

Хотелось бы перенести все на новый сервер. Там панель , VNC и т.п . Сервер на hetzner.

Нужен честный и отвественный человек. Подписание договора будет обязательным.

Прошу писать цену . Срок переноса 1-2 дня макс. Занята около 100 гигабайт.