Есть cms wordpress версии 2.7.1 Код создания объекта сапы прописывается в хидер темы (header.php), код вывода ссылки прописывется в соответсвующие места темы Проблема: как вывести ссылки в сайдбаре в ...
Сделать сайт работоспособным
Не можем привязать к своему скрипту Букмекерской конторы, нашу БД. Т.к. не знаем в каком именно файле прописываются настройки соединения с mysql (логин/пароль/хост/база)? Работа состоит в том чтобы найти как привязать и сделать сайт работоспособным.
По предложениям в аську - 352683568
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