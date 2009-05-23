Сделать сайт работоспособным

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт16 заявок286 просмотров

Не можем привязать к своему скрипту Букмекерской конторы, нашу БД. Т.к. не знаем в каком именно файле прописываются настройки соединения с mysql (логин/пароль/хост/база)? Работа состоит в том чтобы найти как привязать и сделать сайт работоспособным.

По предложениям в аську - 352683568

MySQL
16 лет назад
lo07ko
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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