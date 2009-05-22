Настройка sape под wordpress

Есть cms wordpress версии 2.7.1

Код создания объекта сапы прописывается в хидер темы (header.php), код вывода ссылки прописывется в соответсвующие места темы

Проблема: как вывести ссылки в сайдбаре в нужном месте для виджетной темы плюс одновременно возможность выводить код в футере и других местах темы. Т.е. нужен или какой-то свой виджет, который увидит объект сапы в header.php или другой способ.

В идеале должно работать вот как

1. Прописали код создания объекта в хидер (или в другой файл)

2. В нужных файлах темы прописали где вывести ссылки

3. Если тема на виджетах, добавили в сайдбар нужные виджеты. Типа поставить ссылку сапы здесь

Объект сапы должен инициализироваться только в 1 месте, подход должен работать как для виджетной, так и не для виджетной темы