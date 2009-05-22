Требуется установить и настроить сервер потокового вещания icecast2.... С деньгами туго, больше пока предложить не могу, жду предложений!
Настройка sape под wordpress
Есть cms wordpress версии 2.7.1
Код создания объекта сапы прописывается в хидер темы (header.php), код вывода ссылки прописывется в соответсвующие места темы
Проблема: как вывести ссылки в сайдбаре в нужном месте для виджетной темы плюс одновременно возможность выводить код в футере и других местах темы. Т.е. нужен или какой-то свой виджет, который увидит объект сапы в header.php или другой способ.
В идеале должно работать вот как
1. Прописали код создания объекта в хидер (или в другой файл)
2. В нужных файлах темы прописали где вывести ссылки
3. Если тема на виджетах, добавили в сайдбар нужные виджеты. Типа поставить ссылку сапы здесь
Объект сапы должен инициализироваться только в 1 месте, подход должен работать как для виджетной, так и не для виджетной темы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется настроить существующий сайт на работу с зарубежным аналогом через API. Для составления ТЗ мне необходимо понять, какая возможна степень взаимодействия. Описание доступа к интерфейсу имеется. По запросу высылаю более подробную информацию.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно проверить как все работает и сделать небольшие настройки VM.Закрыт16 лет назад
Поставить RED 5 server (http://osflash.org/red5) на Centos 5Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть GPS трекер TL-201 (Китайского производства), нужно его настроить... помогите, требуются советы специалистов в работе с этими трекерами...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Подробнее в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо настроить дле скин для коректного отображения в експлоурере. Сразу говорю за такую работу и деньги не большие. Поєтому скоре всего выберу того исполнителя который меньше всего попросит.Завершен16 лет назад
Необходимо настроить или установить визуальный редактор на Joomla срочно ася 365 пять10 пять12Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- Завершен16 лет назад
Всем привет. Нужна помощь за деньги. Есть The Bat версия 4.0.28.3 с эл. адресами клиентов, нужно автоматизированно извлечь email адреса и настроить рассылку по этим адресам ...Завершен16 лет назад