Установить и настроить на VPS Icecast

Приветствую!

Необходимо сделать следующее:

1. Установить и настроить icecast + ices и все необходимые плагины для вещания интернет-радио и выхода диджеев в эфир.

2. Сделать два канала для вещания(для начала)

3. Настроить нон-стоп для двух каналов (для начала), "разбить" дисковое пространство на виртуальном сервере на два канала под нон-стоп, для загрузки на сервер музыки под каждый канал