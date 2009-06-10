Установить и настроить на VPS Icecast

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен6 заявок206 просмотров

Приветствую!

Необходимо сделать следующее:

1. Установить и настроить icecast + ices и все необходимые плагины для вещания интернет-радио и выхода диджеев в эфир.

2. Сделать два канала для вещания(для начала)

3. Настроить нон-стоп для двух каналов (для начала), "разбить" дисковое пространство на виртуальном сервере на два канала под нон-стоп, для загрузки на сервер музыки под каждый канал

16 лет назад
Geonsur
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ssh2003
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$60
5 дней
Сергей прекрасно выполнил поставленную перед ним задачу. Помог разобраться, ответил на все вопросы. Очень рад, что обратился именно к Сергею. Ответственный, культурный, а главное хороший человек. Сергей, огромное спасибо!

Заявки фрилансеров

ssh2003
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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