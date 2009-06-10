1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Установить и настроить на VPS Icecast
Приветствую!
Необходимо сделать следующее:
1. Установить и настроить icecast + ices и все необходимые плагины для вещания интернет-радио и выхода диджеев в эфир.
2. Сделать два канала для вещания(для начала)
3. Настроить нон-стоп для двух каналов (для начала), "разбить" дисковое пространство на виртуальном сервере на два канала под нон-стоп, для загрузки на сервер музыки под каждый канал
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