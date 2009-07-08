Настройка сервера web сервера под freebsd

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Завершен24 заявки388 просмотров

1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5

2) Настройка smtp pop3

3) Фаервола

4) Установка веб панели.

5) Резевное копирования данных.

Настройка удаленная.

MySQLPHPSMTP
16 лет назад
ienergo
Роман 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$75
1 день
Отлично выполнил работу, рекомендую, думаю не один сервер еще запустим вместе.
Очень адекватный и приятный заказчик. Сделал работу -оплату получил без проволочек.

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад