Настройка web сервера на windows 2003 server

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Закрыт8 заявок214 просмотров

Есть сервер стоит он на площадки на нем 2003 windows server нам необходимо сделать из него веб сервер и настороит его для коректной работы

Лецензии нет :( сейчас у нас стоит 2003 сервер из него нам необходимо сделать web сервер лучше всего чтобы было что то типа того что предлагает компнаия cpanel (на сколько нам известно существует много разных веще которые бесплатны) Конечный результат на нужно размещать сайты те кторые нельзя размешать на обычном хостинге тоесть где требуеться запуск какихто exe итд вот собственно говоря и все

16 лет назад
V_evzorov
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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