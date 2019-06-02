1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Настройка web сервера на windows 2003 server
Есть сервер стоит он на площадки на нем 2003 windows server нам необходимо сделать из него веб сервер и настороит его для коректной работы
Лецензии нет :( сейчас у нас стоит 2003 сервер из него нам необходимо сделать web сервер лучше всего чтобы было что то типа того что предлагает компнаия cpanel (на сколько нам известно существует много разных веще которые бесплатны) Конечный результат на нужно размещать сайты те кторые нельзя размешать на обычном хостинге тоесть где требуеться запуск какихто exe итд вот собственно говоря и все
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