Помощь в настройке Mosets Tree (Sobi2) для Joomla

Требуется помощь в настройки Mosets Tree версия х.хх для Джустины 1.2.0

Планируется сделать сайт с кулинарными рецептами и ресторанами, из всех комопнентов нашел мострии или соби2

Компоненты есть, но пока не нашел как верно все оформить. На ваш выбор умеете с Соби я могу ко всему привыкнуть)

Что хотелось бы видеть у себя на сайте...

1. Вбивака рецепта - Категория, вошел в категорию там рецепты по 10 штук (миниатюра , рядом анонс рецепта), нажал на анонс, выходит полный рецепт снизу инградиенты данного рецепта.

На морде поиск по инградиентам, по кухне, по первые и вторые блюда и салаты) Я так понимаю это все есть в модулях.

В ресторанах так же все, только поиск идет по цене, округу москвы, ну и по кухне.

Нужно по 1 штуке тока вбить и настроить модули.... Дальше сами....

Напишите вашу цену и срок, насколько понимаю тут работы на 20 минут с тем кто уже плотно общался с этими компонентами.

Спасибо.