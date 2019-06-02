1) Настройка веб сервера. php5 mysql 5 2) Настройка smtp pop3 3) Фаервола 4) Установка веб панели. 5) Резевное копирования данных. Настройка удаленная.
Помощь в настройке Mosets Tree (Sobi2) для Joomla
Требуется помощь в настройки Mosets Tree версия х.хх для Джустины 1.2.0
Планируется сделать сайт с кулинарными рецептами и ресторанами, из всех комопнентов нашел мострии или соби2
Компоненты есть, но пока не нашел как верно все оформить. На ваш выбор умеете с Соби я могу ко всему привыкнуть)
Что хотелось бы видеть у себя на сайте...
1. Вбивака рецепта - Категория, вошел в категорию там рецепты по 10 штук (миниатюра , рядом анонс рецепта), нажал на анонс, выходит полный рецепт снизу инградиенты данного рецепта.
На морде поиск по инградиентам, по кухне, по первые и вторые блюда и салаты) Я так понимаю это все есть в модулях.
В ресторанах так же все, только поиск идет по цене, округу москвы, ну и по кухне.
Нужно по 1 штуке тока вбить и настроить модули.... Дальше сами....
Напишите вашу цену и срок, насколько понимаю тут работы на 20 минут с тем кто уже плотно общался с этими компонентами.
Спасибо.
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