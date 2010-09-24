Рекламный баннер

Требуется рекламный банер, на всю ширину страницы, высотой 100 пикселей, где прокручивались бы товары из xml каталога магазина, при наведении мышкой на банер, его высота увеливается до 200 пикселей где на увеличенных 100 пикселях выводится дополнительная информация или анимация стимулирующая переходы к каталогу магазина.