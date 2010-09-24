Создать 2 баннера

Прекрасная возможность для начинающего специалиста, баннеры не нужны с "понтами" все нужно достаточно просто, оттого и цена в 350 руб за баннер считаю уместной, если есть какие то пожэелания по цене то пишите в асю или скайп

все подробности при личном обращении

554 303 577

dibrov83 ( скайп)

Сергей