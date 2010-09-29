Flash баннер

ЕСть флеш баннер в котором 4 фото, нужно добавить еше 2. сам пытался не получилось. а нужно очень срочно. пример ролика swh.az . исходник есть. P.S оплатить смогу только завтра, так как сегодня выходной, но ролик нужно ...
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Приветствую всех!
Требуется "собрать" флеш банер из psd картинок на тему солнцезащитных очков и их брендов.
6 кадров. Необходимо обыграть эффектами переходы от кадра к кадру.
Сделать какие-нибудь обтекания надписей, движение их относительно изобращения, какие-нибудь подсветки или звезды... чтото в таком духе
Проявить немного фантазии - подойти к делу творчески.
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