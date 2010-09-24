Добавить фото в флеш баннер

ЕСть флеш баннер в котором 4 фото, нужно добавить еше 2. сам пытался не получилось. а нужно очень срочно.

пример ролика swh.az . исходник есть.

P.S оплатить смогу только завтра, так как сегодня выходной, но ролик нужно изменить сейчас( исходник останетьса у вас до оплаты.

p.s К СОЖАЛЕНИЮ СИЛАМИ 3Х ЧЕЛОВЕК ИСХОДНИК ПОМЕНЯТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВЫЙ. ТОЧНУЮ КОПИЮ ЭТОГО НО С 6 ТИ ФОТО.