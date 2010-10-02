Flash баннер

$15
БаннерыЗавершен19 заявок222 просмотра
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Нужен красивый, стильный flash банер для сайта http://laitovka.ru/

Размеры: 200х200

13 лет назад
zlodey11
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо, работа добросовестная, качественная и в срок.
Отличный заказчик, ТЗ четкое, своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
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