Баннер для игр

У нас есть сайт http://gepardauto.ru/ нужен баннер о играх слева под новостями (объясню для чего он нам, при нажатии на баннер, он отправляет нас в раздел с флеш играми ) формула 1, мотоцикл , и т.д. баннер должен сочитаться с дизайном сайта.