Добавить фото в флеш баннер

Нужно создать флеш баннер на примере www.swh.az , точнее его копию, только фотографий должно быть 6 а не 4 как там. нужно выполнить СРОЧНО! ... желательно с выводом фото через XML
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СРОЧНО! ( проект горит) Нужно создать даннер на примере www.swh.az , точнее его копию , только фотографий 6 а не 4 как там. Желательно с выводом фото через XML . максимум 1 час!
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