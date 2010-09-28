Доработка/Переработка баннера

ЕСть флеш баннер в котором 4 фото, нужно добавить еше 2. сам пытался не получилось. а нужно очень срочно. пример ролика swh.az . исходник есть. P.S оплатить смогу только завтра, так как сегодня выходной, но ролик нужно ...