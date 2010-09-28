Доработка/Переработка баннера

$15
БаннерыЗавершен5 заявок135 просмотров
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Нужно доработать файл - см. атач.

1. Сделать его анимированным - выплывающие надписи слева и слова справа (название компании и тд)

2. Сделать gif и flash версию.

флешка - 100% на 90 + нужно вставить в нее ссылку, которую я потом скажу.

сделать его нужно максимально привлекательным

бюджет - 500 WMR

13 лет назад
bbogatyr
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Все отлично, в срок и в соответствии с ТЗ. полностью удовлетворен работой с Ириной.
Сотрудничеством довольна. Все замечания в процессе работы - конкретные, без придирок. Оплата без задержек.
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