Нужен flash баннер

Нужен баннер 130*65 gif Для магазина автозапчастей ЛАДА http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?mark=1_1 Желательно красиво и достаточно ярко.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер на флеше.
Размеры: ширина - 225px. Высота - около 400.
На баннере поочередно демонстрируются товары интернет магазина(слайд).
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