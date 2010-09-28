Нужны баннеры flash

$45
БаннерыЗавершен4 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 2 баннера flash для тематики стоматологии

13 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$45
2 дня
Работу выполнил на отлично. Человек сразу видно творческий. Все понравилось! Рекомендую, не пожалеете)
Порядочный заказчик, сказал - сделал, побольше бы таких) РЕКОМЕНДУЮ всем!!! оплата вовремя, мозг не парит))) ТЗ четкое, в общем я сотрудничеством доволен)
  • Похожие заказы

  • Нужен flash баннер

    $50

    Нужен баннер на флеше. Размеры: ширина - 225px. Высота - около 400. На баннере поочередно демонстрируются товары интернет магазина(слайд).

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 130*65

    Нужен баннер 130*65 gif Для магазина автозапчастей ЛАДА http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?mark=1_1 Желательно красиво и достаточно ярко.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Три баннера для сайта

    $50

    На сайт esigaret. ru нужен баннер на главную вместо существующего, размером 693*234, можно флеш. Нужно: красиво, аккуратно, с видимым промо-тектом. Три-четыре картинки в анимации или слайда во флеше, т.е. баннер нужен легкий и не перегруженный. Слушаю предложения ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash баннер

    $15

    Нужен красивый, стильный flash банер для сайта http://laitovka.ru/ Размеры: 200х200

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для игр

    $5

    У нас есть сайт http://gepardauto.ru/ нужен баннер о играх слева под новостями (объясню для чего он нам, при нажатии на баннер, он отправляет нас в раздел с флеш играми ) формула 1, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка/Переработка баннера

    $15

    Нужно доработать файл - см. атач. 1. Сделать его анимированным - выплывающие надписи слева и слова справа (название компании и тд) 2. Сделать gif и flash версию. флешка - 100% на 90 + нужно вставить в нее ссылку, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить фото в флеш баннер

    $5

    СРОЧНО! ( проект горит) Нужно создать даннер на примере www.swh.az , точнее его копию , только фотографий 6 а не 4 как там. Желательно с выводом фото через XML . максимум 1 час!

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш баннер

    $20

    Нужно создать флеш баннер на примере www.swh.az , точнее его копию, только фотографий должно быть 6 а не 4 как там. нужно выполнить СРОЧНО! ... желательно с выводом фото через XML

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад