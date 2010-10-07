Сделать 4 flash-баннера

Надо заменить баннер на сайте esigaret.ru что на главной, размеры 693*234. Флеш-баннера привутствуются, точно так же приветствуется соответствие баннера сайту, его тематике, основным промо-текстам в этой тематике. Требования к баннеру: 1. Креативный и понятный 2. Видимый промо-текст 3. Минимальный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 4-ре разных флеш-баннера с интересным сюжетом.
Желательно встроить в баннеры, хоть небольшой, но интерактив.
Вес каждого баннера - до 40 кб (максимум - до 50 кб).
Если сработаемся, все заказы по баннерам буду отдавать вам.
Сроки - сутки.
Пишите, пожалуйста, вашу сумму за все 4 баннера.
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