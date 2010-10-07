Сделать 4 flash-баннера

БаннерыЗавершен13 заявок272 просмотра
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Нужно сделать 4-ре разных флеш-баннера с интересным сюжетом.

Желательно встроить в баннеры, хоть небольшой, но интерактив.

Вес каждого баннера - до 40 кб (максимум - до 50 кб).

Если сработаемся, все заказы по баннерам буду отдавать вам.

Сроки - сутки.

Пишите, пожалуйста, вашу сумму за все 4 баннера.

13 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Сергей справился с задачей на все 10 баллов! Все было отрисовано вручную! Сергей действительно умеет рисовать! Заказчик полностью доволен, мы получили то, что хотел! Уверен, что будем сотрудничать еще!
Все отлично)!
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