Нужен Flesh-баннер

Надо заменить баннер на сайте esigaret.ru что на главной, размеры 693*234. Флеш-баннера привутствуются, точно так же приветствуется соответствие баннера сайту, его тематике, основным промо-текстам в этой тематике. Требования к баннеру: 1. Креативный и понятный 2. Видимый промо-текст 3. Минимальный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать flesh-баннер размером 150х150 пикселей.
Анимация в три этапа.
1) Появляется текст "Требуются водители с легковым автомобилем", затем выезжает машинка (какой-нибудь БМВ)
2) Появляется текст "Требуются водители с грузовым автомобилем", затем выезжает машинка (грузовая газель)
3) Появляется текст "Требуются диспетчера", затем появляется девушка-оператор с микрофончиком или с трубкой телефона
Анимационный круг замыкается и снова с пункта номер 1.
Все картинки должны быть в стиле флешки на главной странице сайта: http://tkavtoplus.ru/
Если есть возможность, то можете выдрать машинки из флешки, так же грузовичок и газелька прикрепленны к заданию. Легковушку тоже можно взять оттуда, либо добавить в таком же стиле. Девушка-диспетчер рисованная или отрендеренная, не фото!
В правом верхнем углу баннера должен быть крестик, чтобы можно было его закрыть/убрать.
Предлагайте ваши цены и сроки.
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