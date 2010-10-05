Нужен Flesh-баннер

Требуется создать flesh-баннер размером 150х150 пикселей.

Анимация в три этапа.

1) Появляется текст "Требуются водители с легковым автомобилем", затем выезжает машинка (какой-нибудь БМВ)

2) Появляется текст "Требуются водители с грузовым автомобилем", затем выезжает машинка (грузовая газель)

3) Появляется текст "Требуются диспетчера", затем появляется девушка-оператор с микрофончиком или с трубкой телефона

Анимационный круг замыкается и снова с пункта номер 1.

Все картинки должны быть в стиле флешки на главной странице сайта: http://tkavtoplus.ru/

Если есть возможность, то можете выдрать машинки из флешки, так же грузовичок и газелька прикрепленны к заданию. Легковушку тоже можно взять оттуда, либо добавить в таком же стиле. Девушка-диспетчер рисованная или отрендеренная, не фото!

В правом верхнем углу баннера должен быть крестик, чтобы можно было его закрыть/убрать.

Предлагайте ваши цены и сроки.