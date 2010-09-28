Надо заменить баннер на сайте esigaret.ru что на главной, размеры 693*234. Флеш-баннера привутствуются, точно так же приветствуется соответствие баннера сайту, его тематике, основным промо-текстам в этой тематике. Требования к баннеру: 1. Креативный и понятный 2. Видимый промо-текст 3. Минимальный ...
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Нужен макет баннера в красно-желтых цветах. Приблизительный вид в приложении. За сколько у.е. можна такое сообразить
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