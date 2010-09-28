Макет баннера

Нужно сделать 4-ре разных флеш-баннера с интересным сюжетом. Желательно встроить в баннеры, хоть небольшой, но интерактив. Вес каждого баннера - до 40 кб (максимум - до 50 кб). Если сработаемся, все заказы по баннерам буду отдавать вам. Сроки - ...