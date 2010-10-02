Баннера для видео чата.

БаннерыЗавершен4 заявки192 просмотра
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Требуется сделать банера для сайта знакомств реклама видео чат с русскими девушками. Текст должен быть на англ. Что то красивое анимацию гиф можно. Нужно сделать 3 штуки разных размеров.

Флешь не требуеться.

Жду ваших предложений

http://www.rucams.com/ можете от сюда взтяь инфу и фотки девушек.

13 лет назад
chelenger2008
Алексей 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Хорошая работа!!!! Спасибо. Качественно и быстро
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!
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