Нужно сделать флеш-баннер, пример в задании

БаннерыЗавершен13 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно сделать флеш-баннер, уменьшенныю копию шапки вот этого сайта: http://bit.ly/bwlN3R

Только вместо машины будет ехать автобус, а всё остальное - такое-же.

Нужны отвественные люди, с хорошим здоровьем, у которых нет в данный момент сессии и без привычки проподать.

Пишите ваши предложения по срокам и по стоимости.

13 лет назад
Dagaseo
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
silver_dragon
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Хорошая работа - всё вовремя и качественно! Рекомендую этого исполнителя.
С Константином обсудили тз, сделал баннер/шапку, получил оплату.. впечатления только положительные, плюс в репутацию. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Баннер 468 на 60

    $7

    Нужен баннер для AdWords. gif, 468 на 60, до 50КБ Сценарий баннера: Хотите бросить курить? - Легко! - Электронные сигареты в магазине "Цифровой дым" (т.е. 3 кадра) Основные требование: спокойный дизайн (без кислотных цветов), задержка кадра 2-3 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изготовление баннеров

    Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях. Особенность работы: я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято. Классические примеры задания: * баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш баннер

    $15

    Изготовить флеш баннер. ТЗ в архиве приаттачено - файл Downloads.rar. Срок - к 30.09.2010

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рекламный флеш баннер

    $20

    Нужно сделать флеш-баннер для сайта недвижимости www.thailighthouse.com Фразы будут появляться в следующем порядке: 1. Арендовать виллу? 2. Купить квартиру? 3. Thailighthouse (ваш маяк в мире недвижимости). Слоган должен появляться одновременно под названием компании. 4. www.thailighthouse.com Необходимо также придерживаться цветовой гаммы и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен Flesh-баннер

    Требуется создать flesh-баннер размером 150х150 пикселей. Анимация в три этапа. 1) Появляется текст "Требуются водители с легковым автомобилем", затем выезжает машинка (какой-нибудь БМВ) 2) Появляется текст "Требуются водители с грузовым автомобилем", затем выезжает машинка (грузовая газель) 3) Появляется текст ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изготовление баннера

    Необходим баннер формата 270х100 пикселей , 3-4 сменных эпизода со словами, формат на ваше усмотрение, предпочтителен флешь, пост оплата яндекс деньгами. Если выиграете тендер, через пару дней нужно будет ещё 1-2 банера другого формата. Писать сразу стоимость ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет баннера

    $50

    Нужен макет баннера в красно-желтых цветах. Приблизительный вид в приложении. За сколько у.е. можна такое сообразить

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад