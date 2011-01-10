Нужно сделать флеш-баннер, пример в задании

Здравствуйте!

Нужно сделать флеш-баннер, уменьшенныю копию шапки вот этого сайта: http://bit.ly/bwlN3R

Только вместо машины будет ехать автобус, а всё остальное - такое-же.

Нужны отвественные люди, с хорошим здоровьем, у которых нет в данный момент сессии и без привычки проподать.

Пишите ваши предложения по срокам и по стоимости.