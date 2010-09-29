Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях. Особенность работы: я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято. Классические примеры задания: * баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ ...
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Разработка pell down баннера,одна концепция 2 варианта
ICQ 582556497
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