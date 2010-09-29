Изготовление баннеров

Изготовить флеш баннер. ТЗ в архиве приаттачено - файл Downloads.rar. Срок - к 30.09.2010
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях.
Особенность работы:
я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято.
Классические примеры задания:
* баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ , размеры (468х60, 100x200, 100x100)
* баннер для товара http://www.eurohealth.com.ua/premium/heart.html , размеры (468х60, 100x200, 100x100)
А вот, что рисовать на баннере (концепция, "заманухи", текст и т.п.) нужно будет придумывать исполнителю.
От себя могу обещать, что буду стараться "выжать" максимум информации от заказчика, но скорее всего будет, то что описал выше.
Как вариант, можно вначале предлагать: "Я сделаю то-то и то-то, так-то и так-то, потому-то и потому-то". Я это согласовываю с заказчиком и тогда можно будет приступать непосредственно к изготовлению.
В заявках просьба указывать ссылку(-ки) на примеры выполненных баннеров, ориентировочные сроки и стоимость изготовления.
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