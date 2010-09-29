Изготовление баннеров

Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях.

Особенность работы:

я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято.

Классические примеры задания:

* баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ , размеры (468х60, 100x200, 100x100)

* баннер для товара http://www.eurohealth.com.ua/premium/heart.html , размеры (468х60, 100x200, 100x100)

А вот, что рисовать на баннере (концепция, "заманухи", текст и т.п.) нужно будет придумывать исполнителю.

От себя могу обещать, что буду стараться "выжать" максимум информации от заказчика, но скорее всего будет, то что описал выше.

Как вариант, можно вначале предлагать: "Я сделаю то-то и то-то, так-то и так-то, потому-то и потому-то". Я это согласовываю с заказчиком и тогда можно будет приступать непосредственно к изготовлению.

В заявках просьба указывать ссылку(-ки) на примеры выполненных баннеров, ориентировочные сроки и стоимость изготовления.