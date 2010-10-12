Флеш баннер

$15
БаннерыЗавершен3 заявки258 просмотров
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Изготовить флеш баннер. ТЗ в архиве приаттачено - файл Downloads.rar.

Срок - к 30.09.2010

13 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
Работает быстро. Качественно. Подхватывает идеи. Чувствует ситуацию. Доделывает, а если необходимо переделывает. Доводит дело до нужного результата. Недорого.
Отличный заказчик, как всегда четкое ТЗ и моментальная оплата.
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