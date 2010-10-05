Баннер 468 на 60

$7
БаннерыЗавершен6 заявок193 просмотра
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Нужен баннер для AdWords.

gif, 468 на 60, до 50КБ

Сценарий баннера: Хотите бросить курить? - Легко! - Электронные сигареты в магазине "Цифровой дым" (т.е. 3 кадра)

Основные требование: спокойный дизайн (без кислотных цветов), задержка кадра 2-3 секунды - чтобы читалось без труда, цикличный. Все остальное на усмотрение дизайнера.

13 лет назад
german_l
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Сотрудничеством доволен, все было сделано безупречно, быстро и профессионально. Рекомендую.
Работа была принята и оплачена без проблем. Порядочный заказчик. Рекомендую.
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