Баннер 468 на 60

Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях. Особенность работы: я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято. Классические примеры задания: * баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ ...