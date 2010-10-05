Alexuh

Андрей Alexuh

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка страниц портала

    Происходит ре-дизайн сайта. Страниц очень много. Работы еще больше. Требования к верстке: 1. Верстка DIV-блоками. 2. Полная валидность верстки по http://validator.w3.org/ 3. Полное соответствие и корректность отображения в браузерах Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari последних и предпоследних версий. 4. Все ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн главной страницы портала

    Нужен ре-дизайн главной страницы портала(хорошая посещаемость).Новый дизайн должен быть высокого класса. При этом нужно предложить новую структуру главной. Дизайнер должен уметь "думать". Логотип не меняется(Торговая марка). Просьба дизайнерам - показывайте в ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн блог-сервиса.

    Нужен дизайн сайта, который сможет стать отличной оберткой "конфеты". Сайт представляет собой необычный блог сервис. По функционалу - достаточно интересен. Сайт создается для того, чтобы стать популярным.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш баннера (Рич медиа)

    Нужно сделать баннер(флеш) не стандартный.Рич медиа. Очень нравятся баннера для МТС. С удовольствием поработал бы также с создателями нестандартных баннеров для МТС. Баннер должен быть необычным. За ценой не постою.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад