Происходит ре-дизайн сайта. Страниц очень много. Работы еще больше. Требования к верстке: 1. Верстка DIV-блоками. 2. Полная валидность верстки по http://validator.w3.org/ 3. Полное соответствие и корректность отображения в браузерах Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari последних и предпоследних версий. 4. Все ...
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта знакомств(соц.сеть)Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен ре-дизайн главной страницы портала(хорошая посещаемость).Новый дизайн должен быть высокого класса. При этом нужно предложить новую структуру главной. Дизайнер должен уметь "думать". Логотип не меняется(Торговая марка). Просьба дизайнерам - показывайте в ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта, который сможет стать отличной оберткой "конфеты". Сайт представляет собой необычный блог сервис. По функционалу - достаточно интересен. Сайт создается для того, чтобы стать популярным.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать баннер(флеш) не стандартный.Рич медиа. Очень нравятся баннера для МТС. С удовольствием поработал бы также с создателями нестандартных баннеров для МТС. Баннер должен быть необычным. За ценой не постою.Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад