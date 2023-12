Серия рекламных GIF-баннеров

Нужно сделать серию из 7 баннеров для каждого из 3 размеров:

234x60 image should be less than 25k in size.

468x60 image should be less than 35k in size.

728x90 image should be less than 50k in size.

Другими словами, каждый баннер должен быть в 3 размерах. Например, в более крупных размерах можно уместить больше графики, надписи везде одни и те же.

Жду предложений по ценам, предложения без цен и портфолио не рассматриваются.