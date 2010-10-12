Серия рекламных GIF-баннеров

БаннерыЗавершен20 заявок355 просмотров
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Нужно сделать серию из 7 баннеров для каждого из 3 размеров:

234x60 image should be less than 25k in size.

468x60 image should be less than 35k in size.

728x90 image should be less than 50k in size.

Другими словами, каждый баннер должен быть в 3 размерах. Например, в более крупных размерах можно уместить больше графики, надписи везде одни и те же.

Жду предложений по ценам, предложения без цен и портфолио не рассматриваются.

13 лет назад
alexjoy1
Андрей 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$459
5 дней
Работа была выполнена точно по графику. Сами баннеры меня как "гурмана" дизайна удовлетворили сразу. Все очень хорошо.
Отлично поработали вместе. Рекомендую!
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