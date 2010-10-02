Правка простого флеш баннера.

Друзья, я не знаком с флеш, увы. Задание архи простое. Нужно поправить глюк с шрифтами во флешке + поставить стильные, красивые шрифты ( по вкусу ), ну и на выхлопе дать проект Adobe Flash CS..

Флешку можно декомпилировать Flash Decompiler Trillix или чем хотите, главное исправить глюк со шрифтами, выбрать шрифт по вкусу и отдать это все, как проект для Adobe Flash CS..

Возни реально на 5-10 минут.

C уважением.