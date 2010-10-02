Правка простого флеш баннера.

$5
БаннерыЗавершен1 заявка252 просмотра
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Друзья, я не знаком с флеш, увы. Задание архи простое. Нужно поправить глюк с шрифтами во флешке + поставить стильные, красивые шрифты ( по вкусу ), ну и на выхлопе дать проект Adobe Flash CS..

Флешку можно декомпилировать Flash Decompiler Trillix или чем хотите, главное исправить глюк со шрифтами, выбрать шрифт по вкусу и отдать это все, как проект для Adobe Flash CS..

Возни реально на 5-10 минут.

C уважением.

13 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Виталий сделал все быстро и в лучшем виде! Спасибо!
Спасибо. Хороший заказчик. Рекомендую.
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