Правка простого флеш баннера.

Нужно сделать серию из 7 баннеров для каждого из 3 размеров: 234x60 image should be less than 25k in size. 468x60 image should be less than 35k in size. 728x90 image should be less than 50k in ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, я не знаком с флеш, увы. Задание архи простое. Нужно поправить глюк с шрифтами во флешке + поставить стильные, красивые шрифты ( по вкусу ), ну и на выхлопе дать проект Adobe Flash CS..
Флешку можно декомпилировать Flash Decompiler Trillix или чем хотите, главное исправить глюк со шрифтами, выбрать шрифт по вкусу и отдать это все, как проект для Adobe Flash CS..
Возни реально на 5-10 минут.
C уважением.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать баннер(флеш) не стандартный.Рич медиа. Очень нравятся баннера для МТС. С удовольствием поработал бы также с создателями нестандартных баннеров для МТС. Баннер должен быть необычным. За ценой не постою.Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется один человек для создания баннеров, 5 штук. Срок сдачи - завтра(!!). Для связи : ICQ 421145949.Завершен13 лет назад
- $7
Нужен баннер для AdWords. gif, 468 на 60, до 50КБ Сценарий баннера: Нет пепельницы? Не беда! - Вам она больше не нужна! - Электронные сигареты в магазине "Цифровой дым" (т.е. 3 кадра) Основные требование: спокойный дизайн (без кислотных ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать флеш-баннер, уменьшенныю копию шапки вот этого сайта: http://bit.ly/bwlN3R Только вместо машины будет ехать автобус, а всё остальное - такое-же. Нужны отвественные люди, с хорошим здоровьем, у которых нет в данный момент сессии и без привычки ...Завершен13 лет назад
- $7
Нужен баннер для AdWords. gif, 468 на 60, до 50КБ Сценарий баннера: Хотите бросить курить? - Легко! - Электронные сигареты в магазине "Цифровой дым" (т.е. 3 кадра) Основные требование: спокойный дизайн (без кислотных цветов), задержка кадра 2-3 ...Завершен13 лет назад
Разработка pell down баннера,одна концепция 2 варианта ICQ 582556497Баннерынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется изготовление анимированных баннеров для размещения в баннерных сетях. Особенность работы: я представляю интересы владельцев нескольких сайтов, которые далеки от интернета и не смогут составить подробное ТЗ, как это обычно принято. Классические примеры задания: * баннер для сайта http://www.medshop.in.ua/ ...Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Изготовить флеш баннер. ТЗ в архиве приаттачено - файл Downloads.rar. Срок - к 30.09.2010Завершен13 лет назад
- $20
Нужно сделать флеш-баннер для сайта недвижимости www.thailighthouse.com Фразы будут появляться в следующем порядке: 1. Арендовать виллу? 2. Купить квартиру? 3. Thailighthouse (ваш маяк в мире недвижимости). Слоган должен появляться одновременно под названием компании. 4. www.thailighthouse.com Необходимо также придерживаться цветовой гаммы и ...Завершен13 лет назад