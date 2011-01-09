Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает ...
Нужен скрипт для отсылки писем на почту
Нужен скрипт для отсылки писем на почту вот как на сайте внизу http://www.internet-technologies.ru/articles/article_486.html
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