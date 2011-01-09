Нужен скрипт для отсылки писем на почту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок279 просмотров

Нужен скрипт для отсылки писем на почту вот как на сайте внизу http://www.internet-technologies.ru/articles/article_486.html

HTML
14 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Очень хороший исполнитель, были учтены все нюансы! Робота сделана в короткие сроки и на отлично! Советую.
Отличный заказчик рекомендую!

Заявки фрилансеров

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад