Нужно внести различные изменения в самописные движки (php) и osCommerce. Оставляйте ссылки на примеры подобных работ и адрес электронной почты для ТЗ.
Верстка и прикрутка
Нужно к готовому сайту прикрутить интернет магазин. сайт на друпале. сверстать несколько страничек и сделать оплату через сайт.
Заявки фрилансеров
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