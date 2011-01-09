Модуль для сайта на CMS DLE

Нужен моудль для замены ссылок в новостях сайта на движке ДЛЕ.

Что необходимо:

- интеграция в админку ДЛЕ (варианты от 7.0 до 9.0)

- вкл/выкл модуля без его удаления

- замена ссылок на файлообменники в новосях на необходимые (подробнее в личке)

- гибкое добавление новых файловых хостингов в модуль

- кликабельные ссылки должны оставаться кликабельными, некликабельные - становиться кликабельными

Это основное, остальные мелочи в личке, нюансы не существены, так что на цену влиять не будут, пишите цену исходя из описания выше.