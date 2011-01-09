В связи с сменой алгортима авторизации Вконтакте перестал работать парсер, нужно внести в скрипт небольшие изменения для возобновления его работы. Работы для знающего человека мину на 10-15 не больше. Жду ваших предложений.
Разработка модуля/функционала для ShopCMS
Задача: написать модуль бренды для ShopCMS (админка + пользовательский интерфейс). Аналог модуля с брендами на сайте aqua24.ru (справа).
Видение реализации:
1) Для определения товара к какому-то бренду использовать параметр/характеристику товара. Должна быть возможность назначать ее как на странице редактирования/добавления товара (через селект), так и через импорт.
В селект на странице товара должны выводиться уже существующие бренды (читай следующий пункт).
2) В админке создать раздел "Бренды" (во многом схожий с категорией с товарами), в котором можно добавлять, удалять, редактировать, сортировать бренды, включать или выключать бренды чекбоксом и т.п.
Само собой в отличии раздела от "Каталог" он должен быть одноуровневым.
В редактировании "Бренда" должны быть доступны следующие параметры:
- название
- значение
- логотип (картинка)
- описание
- meta-title
- meta-keywords
- meta-description
3) На странице бренда, по аналогии с категориями товаров, выводятся товары с соответствующим значением параметра/характристики.
Кроме того, на странице бренда необходимо выводить список категорий, в которых присутствуют товары с этим брендом. При клике на категорию - показывабтся товары бренда в этой категории.
4) В раздел "Управление блоками" добавить блок, выводящий список брендов.
Прошу указывать цену и сроки.
Просьба добавлять предложения только опытным специалистам.
В результате готового проекта, также нужен полный отчет о внесенных изменениях, в т.ч. список измененных файлов (на случай, если доработку нужно будет переносить на новую версию скрипта).
За вопросами, милости прошу в ICQ.589016361
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