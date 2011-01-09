Разработка модуля/функционала для ShopCMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Задача: написать модуль бренды для ShopCMS (админка + пользовательский интерфейс). Аналог модуля с брендами на сайте aqua24.ru (справа).

Видение реализации:

1) Для определения товара к какому-то бренду использовать параметр/характеристику товара. Должна быть возможность назначать ее как на странице редактирования/добавления товара (через селект), так и через импорт.

В селект на странице товара должны выводиться уже существующие бренды (читай следующий пункт).

2) В админке создать раздел "Бренды" (во многом схожий с категорией с товарами), в котором можно добавлять, удалять, редактировать, сортировать бренды, включать или выключать бренды чекбоксом и т.п.

Само собой в отличии раздела от "Каталог" он должен быть одноуровневым.

В редактировании "Бренда" должны быть доступны следующие параметры:

- название

- значение

- логотип (картинка)

- описание

- meta-title

- meta-keywords

- meta-description

3) На странице бренда, по аналогии с категориями товаров, выводятся товары с соответствующим значением параметра/характристики.

Кроме того, на странице бренда необходимо выводить список категорий, в которых присутствуют товары с этим брендом. При клике на категорию - показывабтся товары бренда в этой категории.

4) В раздел "Управление блоками" добавить блок, выводящий список брендов.

Прошу указывать цену и сроки.

Просьба добавлять предложения только опытным специалистам.

В результате готового проекта, также нужен полный отчет о внесенных изменениях, в т.ч. список измененных файлов (на случай, если доработку нужно будет переносить на новую версию скрипта).

За вопросами, милости прошу в ICQ.589016361

14 лет назад
rem88
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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