Доработка скрипта 4images

Необходимо:

1) Рейтинг как на kemclub.ru/ с комментариями или лучше

2) Топ 100

3) Топ 10

6) Обрезка фото как на kemclub.ru/

7) Три де облако

8) Спойлер для комментариев свернул их нет, развернул они есть

9) чтобы было видно кто проголосовал

10) Авторесайз улучшенный

11) Красивое открытие фото

12) Кто онлайн поименно желательно

13) Модератор галереи

14) Фотография в профиль

15) Кнопка добавить в избранное

16) В комментариях смайлы

17) Обмен ссылками

Итак – сколько это будет стоит и каков срок исполнения работы?

Лучше прикручивать уже готовые наработки, адаптировав их под движок.

Предпочтение тем, кто знаком с этим скриптом. Или прежде чем браться просьба установить и разобраться, оценив ситуацию, а потом соглашаться. Ппосле того, как кто-то будет уверен в себе, а не лишь бы взять заказ, пишите.

Если что-то не понятно или написал не ясно, пишите!

Время есть пока, кто желает пишите сюда или в асю 16324249 бюджет обсудим на месте.

(4homepages...de/4images/download.p h p)