Свадьба 2011

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок340 просмотров

Запрограммировать одностраничный сайт на любой приемлемой системе управления. Макет в приложении. Черезх админскую панель предусмотреть возможность добавления баннеров и фотографий с кратким описанием. Уникальный ользователь может голосовать раз в сутки. Отображать рейтинг фоторгафий.

14 лет назад
svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад