Пример : https://www.direct.alfaic.ua/index.php?act=category&first_value=24 Дополнительно: -после расчета стоимости,форма для заполнения данных Ф.И.О,номер кузова, и т.п., номер телефона клиента) на почтовый ящик. -форма обратной связи с клиентом Прикрепленный ...
Модуль для DLE сайта
Мне нужен модуль для сайта на движке DLE. Модуль стол заказов для сайта фильмы, сериалы и мультсериалы онлайн.
Укажите пожалуйста сроки, цены и связь с вами.
Заявки фрилансеров
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