Кросспостинг записей блога на Wordpress win-1251

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки192 просмотра

Внимание! Кодировка WP win 1251

Кросспостинг записей блога на Wordpress в другие блоги.

Интересены twitter, livejournal, liveinternet

WordPress
14 лет назад
nick_name
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$50
4 дня
Сделали то, что обещали сделать в заранее оговоренные сроки (очень быстро). Спасибо.
Как и в прошлый раз - никаких проблем

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание портала

    $1300

    Требуется web-программист (команда) для создания web-приложения. Требования к кандидату: • портфолио; • знания PHP, MySQL, Ajax и JavaScript (по возможности); • опыт работы (создания) больших, нагруженых проектов; ...

    AJAXJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин производителей для VirtueMart

    Необходимо сделать плагин для магазина Virtue Mart 1.5-6 для отображения производителей для каждой категории в отдельности. Принцип работы как на www.goods.marketgid.com/cat/330/0/ 1) Для каждой категории отображается список производителей актуальных ТОЛЬКО ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо создать php форму обратной связи с опл.

    $10

    Необходимо создать php форму обратной связи с оплатой через робокассу. Принцип работы, человек заполняет все поля (до 10), включая обратный адрес и др., жмет отправить, после чего ему предлагается произвести оплату за отправку сообщения, ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тизерная сеть

    Нужна доработка движка тизерной сети http://moreteaser.net Опыт работы и разработки тизерных сетей приветствуется! В общем вот тут я первичные задания написал, потом нужно будет на постоянной основе дорабатывать и добавлять новый ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для ВордПресс / WordPress Plugin

    Плагин для ВордПресс / WordPress Plugin Плагин для работы с пришедшими рефералами. Включает в себя: модерацию рефералов полуавтоматическую и ручную через адмику плагина, и после модерации создание очередной подстранички ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под Smarty + небольшие прораммные доработ.

    $500

    Для редизайна портала требуется провести следующие работы: 1. Верстка шаблонов (дизайн готов) 2. Сборка сайта (шаблонизатор smarty) 3. Небольшие програмные доработки (php + mysql) ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рейтинг лучших читателей сайта

    Нужно сделать Рейтинг лучших читателей сайта о статусах вконтакте. Авторизация на сайте через API Vkontakte. -Возле каждого статуса сделать кнопку "прочитать", после чего юзеру засчитывается прочтенный статус, минимальное ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для DLE сайта

    Мне нужен модуль для сайта на движке DLE. Модуль стол заказов для сайта фильмы, сериалы и мультсериалы онлайн. Укажите пожалуйста сроки, цены и связь с вами.

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад