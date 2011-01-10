Скрипт выполняет рассылку, информацию для рассылки берет из текстового файла в формате (возможны какие то дополнения для корректной работы скрипта): [email protected] [email protected] subject body (может быть несколько строк) ...
Поддержка приложения Вконтакте.
Здравствуйте.
Нужен человек, который умеет обслуживать приложения Вконтакте и неплохо знает флэш.
Все это нужно для того, чтобы исправлять ошибки и дорабатывать приложение.
Приложение у меня небольшое, но достаточно интересное, т.е изучить его структуру будет достаточно просто. Графические навыки не обязательны, но желательны. Знание API Вконтакте необходимо.
Пишем свое краткое резюме, Skype (Можно ICQ, если нету Skype).
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