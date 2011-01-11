CMS (на Ваш выбор) + Верстка + PSD + Jquery

Добрый день всем!

Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное (в интернете видел.) Пример "хитрого" меню: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=31725&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 меню в верхнем правом углу выполнено на Флеше, такое или подобное нужно сделать на другой технологии...

И так:

1. ТЗ - по ссылке http://dump.ru/file/5005255 (написано не очень читабельно, но все важные моменты описаны)

2. PSD - по ссылке: http://dump.ru/file/5005248 (6Мб.)

3. Вопросы - можно задать: icq 42 4531, [email protected], в личку, или здесь.

4. С выбранным кандидатом, будет вестись постоянная работа. Заказы есть!

Срок до 18го. От Вас цена.

С Уважением Кондаков Станислав, г. Ростов-на-Дону.