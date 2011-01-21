Парсер объявлений с контакта на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки159 просмотров

Необходимо написать парсер, который будет парсить объявления с контакта в движок dle

DLE
14 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена отлично, по ходу работы сделал доработки, отнесся серьезно и качественно.
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад