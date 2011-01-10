Добрый день всем! Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное ...
Фильтр по user-agent
Нужно написать скрипт который будет фильтровать посетителей сайта по их браузеру, человек зашедший с opera - редеректится на google.com, с firefox на yandex.com и т.д со всеми браузерами.
Кто может сделать, пишем в icq
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