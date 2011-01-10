Фильтр по user-agent

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки249 просмотров

Нужно написать скрипт который будет фильтровать посетителей сайта по их браузеру, человек зашедший с opera - редеректится на google.com, с firefox на yandex.com и т.д со всеми браузерами.

Кто может сделать, пишем в icq

14 лет назад
FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень быстро справился с поставленной задачей, написал отличный скрипт - именно то что я хотел! Работаем дальше)
Сработались на ура, оплатил сразу) удачи в дальнейших проектах)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад