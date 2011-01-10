Php sockets

Необходимо написать 2 скрипта - клиент и сервер.

основные задачи:

отправке формы клиент отсылает данные на сервер

сервер принимает полученные данные в формате user_id|action|text, распарсивает их

далее в зависимости от action выполняет одно из условий

и потом, если action=send_all разсылает ответ всем клиентам в виде action|text

при получении данных клиентом в зависимости от action выполняется определенное условие

если action=send_all то выводим полученный text в див для сообщений

ну и естественно необходимо сделать на ajax, то есть по сути нечто просто чата на сокетах.

action по умолчанию можно сделать 1, но добавить в скрипт строчку if ($action == 1) { отправляем клиентам текст) }

и еще необходимо сделать так, что бы можно было отправлять нескольким клиентам, но не всем.

желательно отправку делать функциями в виде

sendMSG($users)

где $users это массив, состоящий из массивов данных клиентов которым необходимо отправить сообщение