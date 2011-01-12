Наполнение сайта и написание СЕО статей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок382 просмотра

Требуется наполнить сайт, так же слушаю ваши предложения по улучшению сайта.

написание двух статей главных, о сайте и о играх.

так же требуется написать краткое описание ходовых игр ну и естественно всче это разместить красиво на сайте

gamer-top.com

оставляйте аську для связи

оплата яд

Написание статей
14 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
С Женечкой работаем не первый раз, в который раз вижу качественные статьи, все на высшем уровне!!!Всем советую!!!
Большое спасибо за регулярные заказы и интересные тематики. Надеюсь на столь же плодотворное продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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