Доработка JS

Добрый день. Есть страница http://www.seedoff.net/upload Доступна только зарегистрированным пользователям.

На ней пользователь выбирает категорию и при помощи JS подгружается определённый шаблон (набор полей для ввода информации).

Заполняет всё или часть, нажимает загрузить. И вот если в этот момент возникнет какая-то проблема. Например связь временно оборвётся или другая, то при нажатии кнопки "Назад" в браузере поля пусты, т.е. человек вынужден всё заново заполнять.

Хотелось бы это исправить.