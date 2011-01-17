Доработка JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок218 просмотров

Добрый день. Есть страница http://www.seedoff.net/upload Доступна только зарегистрированным пользователям.

На ней пользователь выбирает категорию и при помощи JS подгружается определённый шаблон (набор полей для ввода информации).

Заполняет всё или часть, нажимает загрузить. И вот если в этот момент возникнет какая-то проблема. Например связь временно оборвётся или другая, то при нажатии кнопки "Назад" в браузере поля пусты, т.е. человек вынужден всё заново заполнять.

Хотелось бы это исправить.

JavaScript
14 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sash19
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
В результате работы Александр предложил такой способ решений, который никто другой не предлагал. И этот способ действительно оказался лучшим и очень удобным. Александр справился с задачей. Спасибо.
Отличный заказчик! Знает что именно ему нужно и в ходе выполнения проекта неоднократно помогал в тестировании и направлении хода процесса. Буду рад помогать и в дальнейших вопросах. Спасибо.

Заявки фрилансеров

sash19
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад