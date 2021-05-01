Нужно исправить ошибки

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Новый сайт на Джумла 1.5.21.

1.Надо проверить,почему не отображается фавикон в поисковой выдаче (TOP 10) Яндекса.

2. Установлен СВ,и форум Kunena. Интеграция есть,но видимо,с ошибками. С форума при попытке зарегистрироваться или войти используется обычная регистрация,а надо СВ.

Стоимость своих услуг пожалуйста указывайте в заявке. Сразу оговорюсь,что бюджет ограничен.

Joomla
14 лет назад
GYLI
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14 лет в сервисе
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14 лет назад

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