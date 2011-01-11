Верстка и сборка на Joomla

Добрый день.

Нуждаюсь в помощи- нужно сверстать простой дизайн и интегрировать его в Joomla.

По сути этот сайт-визитка с портфолио. Сайт некоммерческий(о художнике), поэтому много денег, к сожалению, предложить не смогу.

В прикрепленных файлах ТЗ и наброски по поводу реализации.

По ссылке макет в psd http://narod.ru/disk/3180034001/dimafilippov_com.rar.html

Жду от вас соображений по цене и срокам, время есть до конца января, но желательно закончить до 20 числа.