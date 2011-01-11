Личный кабинет. Приватный проект для nikse

Личный кабинет – возможности.

- Вход по заранее прописанному коду (база кодов-кабинетов формируется заранее, пароль формируется автоматически).

Человек прописывает код и свой е-майл. Ему приходит пароль входа в личный кабинет.

Необходима возможность восстановления доступа к кабинету только через установки админа – только в ручную. Но первый пароль человек получает автоматом.

- Форма Личного кабинета

- Имя, Отчество

- Фамилия (по желанию)

- Дата, время и место рождения

- Место проживания

- е-маил

- второй е-маил

- Количество обращений – ограничено и устанавливается под каждого пользователя (определяет возможность оставлять заявки. Если все заявки удовлетворены, то человек перенаправялется на форму, указывающую, как он может возобновить обращения – эта форма должна иметь возможность автоотправки на его почтовый адрес. Если он согласен с условиями, то нажимает да и ему на почту приходит письмо с инструкциями).

- Статистика всех обращений (как почта)

- Форма обращения со строками выбора и возможностью набора текста.

- Строк выбора должно быть несколько и они прописываются по желанию.

- Текст обращения – он сохраняется в Личном кабинете как заявка под номером, но и автоматом отправляется на указанные почтовые адреса.

- Текст ответа – он сохраняется в Личном кабинете и автоматом отправляется на указанный человеком е-маил. После ответа происходит автоматическое изменение количества обращений.

- Возможность вносить комментарии (они также автоматически отправляются на указанные е-маил) к обращению или ответу, которые не учитываются счетчиком, но при этом фиксируются в личном кабинете.

- Возможность чистить базу - удалять ненужные компоненты, адреса и т.д. в табличном варианте.

- Возможность вывода общей базы (без переписки) в отдельном файле или списке.

Все должно иметь возможность управления адимном – корректировка количества обращений, формы, ответов.