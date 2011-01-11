Добрый день , есть сайт oiocar.com.ua , на нём есть логотип (чёрная машина), нужно сделать во флеше , чтоб много ресурсов не тянуло с сайте , варианты сюда или в skype: souldp .
Задание для программиста shopcms
Для долгосрочного сотрудничества ищу специалиста по shopcms.
Опыт работы обязателен, наличие обширного портфолио предпочтительно.
В качестве первого задания:
реализация поиска как в яндекс маркете (поиск по параметрам в зависимости от категории где выводится поиск, редиокнопки, чатбоксы и т.д. – в яндекс маркете все это прекрасно видно)
Если хотите сотрудничества – пишите только в рамках проекта ответы на вопросы:
1. Максимально близкая к реальной цена за подобный модуль, сроки
2. Желательно ссылка на самые интересные или похожие наработки по shopcms (портфолио и живые сайты)
3. Контакты для связи
4. Методы расчета
пишите открыто - заявки скрыты.
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