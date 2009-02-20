Samhit

Егор Буров Samhit

 
30 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

-Стильно

-Лаконично

-Современно

-Без лишних деталей

На выходе ПСД

Также работаю в Студии Мити Веселкова ( необычные подарки )

ЗЫ отзывов нету, т.к. заказчики не с этого сайта.

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Отзывы заказчиков
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Нужен красивый дизайн
Довольно быстро всё сделали. Сумма немаленькая, но Егор её заработал, молодец.
Отлично
Ответный отзыв
ViralKings
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Бурова Егор (Samhit)
Дизайн сайта сделан качественно и в кратчайшие сроки, макет сайта получил сразу после оплаты работы. Интересно работать с понимающим человеком.
Отличный заказчик!Знает ,что хочет.Приятно работать!Всем советую)
Ответный отзыв
unfon
Амир 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Бэк граунд для игрового сайта
Отличный дизайнер, рисовал для нашего сайта игровой background а так же шапки - можете посмотреть на качество работы http://overpro.ru. Егор легок в общении и всегда можно договориться о цене. Советую! За более подробной рекомендацией можете написать мне в личку.
Хороший заказчик , приятно работать ) Знает , чего хочет , оплата своевременная.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга