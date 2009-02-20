-Стильно
-Лаконично
-Современно
-Без лишних деталей
На выходе ПСД
Также работаю в Студии Мити Веселкова ( необычные подарки )
ЗЫ отзывов нету, т.к. заказчики не с этого сайта.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
13 лет назад
Довольно быстро всё сделали. Сумма немаленькая, но Егор её заработал, молодец.
Ответный отзыв
Отлично
$100
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта сделан качественно и в кратчайшие сроки, макет сайта получил сразу после оплаты работы. Интересно работать с понимающим человеком.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!Знает ,что хочет.Приятно работать!Всем советую)
$70
10 баллов
15 лет назад
Отличный дизайнер, рисовал для нашего сайта игровой background а так же шапки - можете посмотреть на качество работы http://overpro.ru. Егор легок в общении и всегда можно договориться о цене. Советую! За более подробной рекомендацией можете написать мне в личку.
Ответный отзыв
Хороший заказчик , приятно работать ) Знает , чего хочет , оплата своевременная.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга