Проект МЛМ пирамиды

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки189 просмотров

Нужно написать скрипт подобно млм пирамиде с автоматической выплатой процентов каждому пользователю.

14 лет назад
tsaryoff
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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